POL-VER: Polizei kontrolliert Einhaltung der Corona-Regeln

Landkreis Verden und Landkreis Osterholz (ots)

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Verden/Osterholz haben am Wochenende die Einhaltung der bestehenden Corona-Regeln kontrolliert.

Hierbei stellten die Polizistinnen und Polizisten fest, dass sich die überwiegende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger an die Regeln gehalten hat. In der Verdener Innenstadt trugen bei gemeinsamen Kontrollen mit dem Landkreis Verden am Freitag beispielsweise bereits viele Passantinnen und Passanten freiwillig eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Dennoch stellten die Polizei und der Landkreis Verden auch Verstöße gegen die aktuellen Regeln fest und führte normverdeutlichende Gespräche durch und leitete zum Teil Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Beispielsweise betrat am Freitagmorgen ein Mann ohne Mund-Nasen-Bedeckung den Verkaufsraum einer Tankstelle in Thedinghausen. Außerdem unterstützte die Polizei den Landkreis Verden am Freitag bei der Kontrolle eines Friseursalons. In diesem wurden mehrere Verstöße festgestellt. Zum Beispiel trugen sowohl ein Kunde als auch ein Mitarbeiter keine Mund-Nasen-Bedeckung. Es wurden daraufhin Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In Verden wurde am Freitag gegen 23:30 Uhr zudem eine Feier durch die Polizei beendet. Die Beamtinnen und Beamten trafen vor Ort neun Personen aus mehr als zwei Haushalten an.

Im Landkreis Osterholz ergab eine Überprüfung von mehreren Gastronomiebetrieben am Freitagabend nach 23 Uhr, dass diese gemäß der geltenden Sperrzeit geschlossen waren. In Ritterhude wurden am Freitagabend in zwei Fällen Jugendliche auf die Einhaltung der Corona-Regeln hingewiesen.

Ermittlungen aufgrund eines Vorfalls auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Verden leitete die Polizei am Samstagabend ein. Eine Kundin des Lebensmittelgeschäfts machte eine hinter ihr stehende Frau zunächst darauf aufmerksam, den erforderlichen Mindestabstand einzuhalten. Im Anschluss bespuckte diese Frau den Wagen der Kundin.

Darüber hinaus kontrollierte die Polizei am Samstagabend im Landkreis Osterholz erneut mehrere Gastronomiebetriebe. Lediglich in zwei Fällen wurde nach 23 Uhr noch Gastbetrieb festgestellt, der umgehend eingestellt wurde.

In Achim und Verden überprüfte die Polizei zusammen mit einem Mitarbeiter des Landkreises Restaurants und ein Wettbüro. Hierbei wurde zum Beispiel ein Verstoß gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung festgestellt sowie in einem Fall das Fehlen eines Hygienekonzepts. Am Bahnhof in Etelsen wurden zudem zwei Jugendliche angetroffen, die sich ohne Mund-Nasen-Bedeckung am Bahnsteig aufhielten. Die beiden Jugendlichen zeigten sich einsichtig und setzten umgehend eine MNB auf. Auch im Allerpark in Verden wurden mehrere Heranwachsende auf die aktuell geltenden Corona-Bestimmungen hingewiesen.

