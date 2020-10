Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 25.10.2020

Verden/Osterholz (ots)

Körperverletzung am Bahnhof Achim

Achim. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es kurz vor Mitternacht zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Achimer Bahnhof. Eine Person wurde hierbei verletzt. Ein Teil der beteiligten Personen konnte durch die Polizei angetroffen werden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Einbruch in Achim

Achim. Am Samstag kam es in der Straße Corporalsdeich in Achim zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Wer in der Straße und der Umgebung auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, diese der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202-9960 mitzuteilen.

Verkehrsunfall in Oyten

Oyten. Am Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr, beabsichtigte ein Fahrzeugführer in Oyten mit seinem Pkw vom Kornblumenweg auf den Brillkamp (Landesstraße 168) abzubiegen. Während er auf dem Fuß- & Radweg stand, kollidierte eine Fahrradfahrerin mit dem Fahrzeug. Die Radfahrerin verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden am Pkw.

Verkehrsunfall mit mehreren leichtverletzen Personen in Vollersode

Vollersode. Am späten Samstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 74 zwischen Vollersode und Kuhstedt zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Pkw auf nasser Fahrbahn von der Straße abkam. Der Pkw schleuderte in den Seitenraum und kam auf einem Feld zum Stehen. Drei der vier Fahrzeuginsassen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die Fahrbahn wurde für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Diebstahl aus Wohnhaus in Lilienthal

Lilienthal. Zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus in der Dr.Hühnerhoff-Straße in Lilienthal kam es am Samstag in der Zeit von 12:30 Uhr bis 16:45 Uhr. Die Geschädigte wurde vor dem Diebstahl von einem angeblichen Mitarbeiter ihrer Bank angerufen und nach Bankdaten und Bargeld befragt. Kurze Zeit später erschien eine unbekannte Täterin und erhielt Einlass in das Wohnhaus der Geschädigten. Hier entwendete sie eine Geldbörse und Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0421-3070 bei der Polizeiinspektion Verden / Osterholz zu melden.

