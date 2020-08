Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Böschung bei Gaskraftwerk in Brand geraten

Lingen (ots)

Gestern kam es gegen kurz nach 14:00 Uhr zu einem Brand an der Niederdarmer Straße in Lingen. Ein ca. 150x40 Meter großer Bereich einer Böschung zwischen der dortigen Bahnstrecke und dem Gaskraftwerk fing Feuer. Brandursache war wohlmöglich ein technischer Defekt im Achsbereich eines Zuges, der die Strecke kurz zuvor befuhr. Für die Löscharbeiten war die Straße sowie die Bahnstrecke zeitweise voll gesperrt. Das angrenzende Kraftwerk, welches sich in Revision befindet, wurde vorsorglich evakuiert. Die Feuerwehr war mit elf Fahrzeugen und 62 Eisatzkräften vor Ort und konnte das Feuer löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell