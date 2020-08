Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Stall brannte vollständig aus

Esterwegen (ots)

Heute kam es gegen 04:00 Uhr zu einem Brand an der Bockhorster Straße in Esterwegen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein an einem Wohnhaus angrenzender Stall in Brand. Das Feuer griff auf das Verbindungsstück zum Wohnhaus sowie den Anbau über. Beide Gebäude sind vorrübergehend unbewohnbar. Der Stall brannte vollständig aus. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren Esterwegen, Surwold und Hilkenbrook waren mit acht Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand löschen. Für die Löschabreiten war die Bockhorster Straße voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

