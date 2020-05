Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Herten: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Auf einer Baustelle an der Schermbecker Straße haben Unbekannte im Laufe des Wochenendes einen Bürocontainer aufgebrochen und sich Zugang zu einem Materialcontainer verschafft. Die Einbrecher entkamen mit Baumaschinen.

Herten:

Zum Alten Schacht sind Unbekannte am Samstag Abend über den Zaun eines Baumarktes geklettert und haben eine Tür aufgehebelt. In dem Gartencenter wurden Kartons aus Regalen genommen und in den Außenbereich gestellt. Offensichtlich flüchteten die Täter ohne Beute. Ein Zeuge sah noch einen Tatverdächtigen weglaufen. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 18-19 Jahre alt, 1,65 m groß, dünn, schwarze Jogginghose, schwarzer Kapuzenpulli und schwarze Turnschuhe.

