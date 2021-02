Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Trio raubt Mann aus - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Auf einem Schotterparkplatz zwischen Bahnhofstraße und Singstraße haben drei Unbekannte am Donnerstagabend (11. Februar, 19:50 Uhr) einen Mann ausgeraubt. Der 30-Jährige schilderte den Beamten, dass er kurz mit dem Auto angehalten habe, als ihn drei Männer mit den Worten "Taschen leer, Taschen leer" aufgefordert hätten, seine Wertsachen herauszugeben. Er habe noch versucht, sein Pfefferspray einzusetzen, was aber nicht funktionierte. Daraufhin fixierte ihn das Trio an seinem Auto und nahm ihm Bargeld sowie EC-Karte ab. Anschließend rannten die Täter in Richtung Herkenberger Straße. Die Unbekannten sind etwa 25 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Einer von ihnen hat ein schmales Gesicht, dunkle Haare und trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke mit Kapuze und Fellkragen sowie weiße Schuhe. Ein anderer war mit einer blauen Jacke und schwarzen Schuhe bekleidet. Die Kripo bittet um Hinweise: Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Zeugen melden sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminialkommissariat 13.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell