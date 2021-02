Polizei Duisburg

POL-DU: Mündelheim: Opelfahrerin gerät auf der B 288 ins Schleudern

Duisburg (ots)

Auf schneebedeckter Fahrbahn ist am Dienstagvormittag (9. Februar, 10:15 Uhr) eine Opelfahrerin auf der B 288/Krefelder Straße - zwischen Uerdinger Rheinbrücke und Kegelstraße - ins Schleudern geraten. Hinter ihr war ein Kastwagen unterwegs. Der 24-jährige Fahrer eines Renault Master konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen und prallte gegen die Fahrerseite des Opel. Die 45-Jährige am Steuer verletzte sich. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Polizei die B 288 in beide Richtungen sperren.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell