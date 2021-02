Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: 47-Jähriger bricht zweimal in die gleiche Wohnung ein

Duisburg (ots)

Polizisten haben am Dienstagabend (9. Februar, 21:45 Uhr) einen tatverdächtigen Einbrecher in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rolfstraße festgenommen. Der 47-Jährige hatte auf einem Stuhl im Schlafzimmer gesessen, als der 28-jährige Mieter nach Hause kam, den Einbrecher bemerkte und die Polizei rief. Mit einem Schraubendreher soll der mutmaßliche Täter die Wohnungstür aufgehebelt und im Anschluss im Schlafzimmer Schränke durchwühlt haben. Den Beamten gegenüber gab er an, dass er drogenabhängig und zum zweiten Mal in diese Wohnung eingebrochen sei. Beim ersten Mal habe er Bargeld gestohlen und jetzt wieder auf eine höhere Summe gehofft. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen ohne festen Wohnsitz fest. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Der 47-Jährige wird auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft heute wegen des Verdachts auf Wohnungseinbruch vorgeführt.

