Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: 19-Jähriger mit Marihuana am Steuer erwischt

Duisburg (ots)

Zivilen Beamten ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10. Februar, 1:15 Uhr) ein Autofahrer aufgefallen, der auf der Straße "Am Ziegelkamp" immer wieder am Straßenrand anhielt und nach wenigen Sekunden weiterfuhr. Sie stoppten den Renault Clio. Bei der Überprüfung des 19-jährigen Fahrers fiel den Polizisten starker Marihuana-Geruch auf. Bei der anschließenden Durchsuchung des Wagens fanden sie rund 20 Gramm Marihuana, mehrere Mobiltelefone und eine dreistellige Summe Bargeld in kleiner Stückelung. Die Beamten nahmen den Duisburger mit zur Wache. Im Gespräch erklärte der junge Mann, dass er gefälschte Markenkleidung verkaufe. Ein Drogenvortest verlief negativ. Der 19-Jährige muss sich jetzt wegen illegalen Handels mit Cannabis und einer Straftat nach dem Markengesetz verantworten.

