POL-DU: Neudorf: Zeugen nach Einbruch gesucht - Polizei berät auch zu Coronazeiten

Bislang unbekannte Täter sind am Montagmittag (8. Februar) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Kammerstraße eingebrochen. Der 66 Jahre alte Mieterin hatte, als sie gegen 13:50 Uhr nach Hause kam, eine aufgebrochene Tür und eine durchwühlte Wohnung aufgefunden. Sie rief die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen fehlt eine Geldkassette und ein Mobiltelefon. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise. Zeugen, die am Montagmittag in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:50 Uhr verdächtige Personen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 14.

Riegel vor: Die Duisburger Polizei berät kostenlos auch in Pandemiezeiten rund ums Thema Einbruchsschutz. Die Präventionsexperten sind werktags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 0203 280 4254 zu erreichen. Per Telefon (0203 280 1500) und auf den Social Media-Kanälen stehen die Beamten aber auch am Mittwoch, 24. Februar, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr Rede und Antwort. Dabei beantworten sie Fragen - unter anderem wie Bürgerinnen und Bürger Türen und Fenster in Wohnung oder Haus sichern können. Mehr Infos dazu gibt es auch im Internet unter dem folgenden Link: https://duisburg.polizei.nrw/technische-praevention-0

