Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Internistischer Notfall bei Unfall am Dickelsbach

Duisburg (ots)

Der Unfall am Dickelsbach am Sonntag (7. Februar) hatte offenbar eine internistische Ursache. Das ergab die Obduktion des 66-jährigen Fahrers am Dienstagvormittag (9. Januar), die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg durchgeführt wurde. Der Mann hatte in der Mittagszeit des Sonntags (gegen 12:10 Uhr) auf der Wacholderstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Im Bereich der Kreuzung zur Straße Zum Lith kam das Auto ins Schleudern, prallte unter anderem gegen ein Verkehrsschild sowie ein Geländer und fuhr schließlich quer über die Wiese direkt in den Dickelsbach. Rettungskräfte befreiten den Fahrer aus dem Auto und versuchten ihn zu reanimieren. Er verstarb allerdings noch am Unfallort.

