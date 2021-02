Polizei Duisburg

POL-DU: Köln: Standup-Paddler bei Schneefall und Hochwasser auf Rhein unterwegs

Duisburg (ots)

Mehrere Zeugen haben am Sonntagnachmittag (7. Februar, 16:50 Uhr) in Köln ihren Augen nicht getraut: Während sie in dicker Winterjacke, Mütze und Handschuhen bei Schneefall unterwegs waren, fuhr ein Standup-Paddler im Neoprenanzug talwärts auf dem Rhein (Rheinkilometer 685). Die Wasserschutzpolizei konnte den 61-Jährigen sichten und überreden, auf das Streifenboot überzusteigen. Auch das SUP-Board brachten die Polizisten an Land. Warum sich der Mann trotz Verbot der Schifffahrt - worunter der Paddler fällt - auf dem Rhein den teilweise lebensgefährlichen Risiken ausgesetzt hat, wollte er nicht erzählen. Die Beamten setzten ihn im Hafen Köln-Deutz ab und schrieben eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell