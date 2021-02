Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: 55-jähriger Mann in der Wohnung bedroht und verletzt

Duisburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (7. Februar, gegen 2 Uhr) ist die Polizei zu einem Einsatz an die Weststraße ausgerückt. Ein 55-jähriger Mann hatte die Beamten um Hilfe gerufen, weil er gegen 1:30 Uhr in seiner Wohnung von zwei Unbekannten bedroht und verletzt worden sei. Die beiden Männer hätten ihm unter Vorbehalt einer Schusswaffe aufgefordert, Bargeld herauszugeben. Als der Duisburger sagte, dass ein armer, alter, kranker Mann sei und er keines habe, schubsten und traten sie ihn. Anschließend flüchteten die Täter ohne Beute. Rettungskräfte brachten den 55-Jährigen ins Krankenhaus. Die beiden Unbekannten sind 1,75 Meter groß und waren zur Tatzeit dunkel gekleidet. Ihr Gesicht hatten sie hinter schwarzen Skimasken verborgen. Die Schusswaffe war schwarz und hatte einen silbernen Griff. Die Kripo sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit beobachtet haben. Sie melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 13.

