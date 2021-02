Polizei Duisburg

POL-DU: Laar/Friemersheim: Gestohlener Golf aufgefunden

Duisburg (ots)

Eine aufmerksame Zeugin führte die Polizei am Freitag (5. Februar, 11:35 Uhr) zur Ewaldistraße in Laar. Dort hatte sie auf einem Parkplatz den VW Golf entdeckt, der am Samstag (30. Januar) zwischen 11 und 13 Uhr gestohlen worden war (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4828470 ). Am Auto waren vor dem Diebstahl Duisburger Kennzeichen angebracht. Jetzt waren es Bottroper Kennzeichen (BOT-), die ebenfalls gestohlen waren. Die Polizisten stellten das Fahrzeug sicher.

Die Kripo ist nun auf der Suche nach Zeugen, die den Fahrzeugdieb beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell