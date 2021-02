Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Polizei fasst mutmaßlichen Automaten-Sprenger

Duisburg (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin (30) hat die Polizei Duisburg in der Nacht zum Donnerstag (4. Februar, 2:45 Uhr) einen mutmaßlichen Automaten-Sprenger gestellt. Die Frau meldete sich bei der Polizei, weil sie einen Knall vor ihrem Fenster im Bereich der Petersstraße gehört hatte. Beim Hinausblicken sah sie, dass der dortige Zigarettenautomat zerstört war und ein Mann verstreute Zigarettenpackungen in eine Tasche stopfte. Die alarmierte Polizeistreife sah den Verdächtigen vom Automaten weglaufen und nahm zu Fuß die Verfolgung auf. Ein paar Häuser weiter (im Bereich der Kaiserswerther Straße) stellten die Beamten den 34-jährigen Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest. Die Tüte mit den Zigaretten, die die Zeugin beschrieben hatte, fanden die Beamten in einem Hauseingang in der Nähe wieder und stellten sie sicher. Der 34-Jährige soll am Freitag (5. Februar) wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion einem Haftrichter vorgeführt werden.

