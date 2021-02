Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: In Gespräch verwickelt und Handy geraubt

Duisburg (ots)

Mit der Frage nach der Uhrzeit lenkte am Dienstagabend (2. Februar, 21:40 Uhr) auf der Bertastraße ein Unbekannter einen 20-jährigen Fußgänger ab und raubte dessen Handy. Als der Duisburger sein Mobiltelefon aus der Tasche zog, um nachzuschauen, schlug ihm der Angreifer ins Gesicht. Zu Fuß flüchtete der 20-Jährige in Richtung Hochemmericher Markt und verlor dabei sein Handy. Das hob der Räuber auf und rannte damit weg. Der soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine schwarze Maske, sowie eine dunkle Basecap getragen haben. Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

