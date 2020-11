Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mercedes Viano von Parkplatz entwendet

Geilenkirchen-TripsrathGeilenkirchen-Tripsrath (ots)

Von einem Parkplatz an der Straße Am Tripsrather Feld entwendeten unbekannte Personen am Donnerstag (12. November), zwischen 8.30 Uhr und 16.30 Uhr, einen schwarzen Pkw Mercedes Viano mit Aachener Kennzeichen (AC-).

