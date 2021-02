Polizei Duisburg

POL-DU: Beeckerwerth: Verkehrsunfall durch internistischen Notfall

Duisburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (2. Februar, 17:35 Uhr) hat ein internistischer Notfall auf der Monschauer Straße zu einem Unfall im Straßenverkehr geführt. Ein 75-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Toyota gegen ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Ein Passant (32) bemerkte den Unfall und öffnete die Fahrertür des Toyota, um ihm zu helfen. Der Mann am Steuer habe schwer geatmet und kurz darauf das Bewusstsein verloren, sagte der 32-Jährige später den Rettungskräften. Trotz Reanimation durch einen Notarzt verstarb der Autofahrer noch am Unfallort vermutlich an einem Herzinfarkt.

