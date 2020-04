Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Apotheke gerammt

Freiburg (ots)

Bötzingen - Beim Versuch in der Rathausstraße aus einer Parklücke auszuparken, streifte am Dienstagmorgen 21.04.2020 gegen 10:50 Uhr ein 76jähriger Pkw-Führer zunächst ein ordnungsgemäß auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestelltes Fahrzeug. Beim Versuch, nach diesem Malheur zurückzusetzen, verwechselte der Mann dann aber das Brems- mit dem Gaspedal, fuhr beschleunigend rückwärts, streifte einen weiteren geparkten Pkw und prallte schlussendlich gegen die Schaufensterscheibe der Apotheke, woraufhin diese zerbarst. Der Unfallfahrer wurde durch den Anstoß so schwer verletzt, dass er mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Bötzingen aus dem Fahrzeug geborgen und vom DRK in eine Klinik eingeliefert werden musste. Der entstandene Gebäudeschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Schäden an den drei Pkw belaufen sich insgesamt auf ca. weitere 12.000 Euro. Das Polizeirevier Breisach hat den Verkehrsunfall aufgenommen.

