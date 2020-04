Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Baumgartner- und Bahnhofstraße sind am Mittwoch, 22.04.20, gegen 09 Uhr zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 80-jähriger VW-Fahrer wollte nach dem Überqueren der Bahngleise mit seinem Auto nach links in die Baumgartner Straße einfahren und übersah hierbei eine vorfahrtsberechtigte 23-jährige Dacia-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die Dacia-Fahrerin sowie eine Mitfahrerin leicht verletzt. Die Mitfahrerin wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

