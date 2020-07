Polizei Mettmann

POL-ME: Kradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt -Erkrath- 2007122

Mettmann (ots)

Am 22.07.2020, gegen 16:30 h, befuhr der 21-jährige Erkrather mit seinem Krad Aprilla die Mettmanner Straße in Fahrtrichtung Erkrath. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Kradfahrer mit seinem Fahrzeug in Höhe einer Gaststätte zunächst nach links von der Fahrbahn ab, stürzte und rutschte ebenso wie sein Krad über die Fahrbahn. In einer Böschung am Fahrbahnrand kam er zu Liegen. Der 21-jährige war zu diesem Zeitpunkt bereits schwerstverletzt und wurde sofort mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Im Krankenhaus erlag er schließlich seinen Verletzungen. Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme, für ca. 2,5 Stunden, voll gesperrt. Das Motorrad wurde durch ein Sicherstellungsunternehmen abgeschleppt.

