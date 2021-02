Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Fußgänger angefahren - leicht verletzt

Duisburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (3. Februar, 13:15 Uhr) hat ein 85 Jahre alter Autofahrer auf dem Sternbuschweg einen Fußgänger angefahren. Er touchierte den am Straßenrand stehenden 56-Jährigen, als dieser gerade einen Anhänger an einem geparkten Auto befestigen wollte. Der 56-Jährige stürzte und verletzte sich leicht am Ellenbogen. Da die genauen Umstände des Unfalls ungeklärt sind, werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Verkehrskommissariat 22 zu melden.

