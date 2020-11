Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gemeinschaftlicher Raub vereitelt - Bundespolizei fahndet erfolgreich nach Tätern

KölnKöln (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (17.November) nahm die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof zwei junge Männer nach einem gemeinschaftlichen Raubdelikt fest. Die Personenbeschreibung eines aufmerksamen Zeugen führte die Beamten zu den zwei gesuchten Tatverdächtigen. Nachdem die Jugendlichen (17 und 18 Jahre) einem Reisenden aus München mehrfach ins Gesicht geschlagen hatten, entwendeten sie ihm seine Umhängetasche und flohen vom Bahnsteig. Ein 45-jähriger Mann beschrieb die beiden Flüchtigen so detailliert, dass sie nur kurze Zeit später noch im Hauptbahnhof gestellt werden konnten. Bei der Durchsuchung der beiden Männer aus Libyen und Algerien fanden die Einsatzkräfte eine Sonnenbrille und ein Parfum, welche der 28-jährige Geschädigte zweifelsfrei als sein Eigentum erkannte. Die Umhängetasche ließen die beiden Räuber in einem Hinterhof verschwinden. Dank der Videoaufzeichnung fanden Beamte der Bundespolizei das Stehlgut auf.

Die beiden jungen Täter wurden vorläufig festgenommen und zuständigkeitshalber an das Kriminalkommissariat 14 der Polizei Köln übergeben. Das Opfer der niederträchtigen Straftat musste sich nach der Gewalteinwirkung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus begeben.

