Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus PKW

Erkelenz-Gerderath (ots)

Ein auf einem Grundstück an der Straße Barbararing abgestellter PKW VW wurde durch unbekannte Täter geöffnet und durchwühlt. In dem Fahrzeug befanden sich jedoch keinerlei Wertgegenstände. Ein an der Wolfkaul geparkter PKW Citroen wurde ebenfalls geöffnet. Eine aus dem Fahrzeug stammende Tasche konnte nach der Tat durch Zeugen in der Nähe wieder aufgefunden werden. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, wird nun ermittelt. Die Taten ereigneten sich in der Nacht von Samstag 25. Januar auf Sonntag 26. Januar.

