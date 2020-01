Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Lagerhalle

Erkelenz-Geneiken (ots)

Eine Lagerhalle an der Straße In Geneiken war am 26. Januar (Sonntag), zwischen 1.30 Uhr und 12.25 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher. Diese drangen gewaltsam in die Halle ein und entwendeten eine Werkzeugkiste sowie eine Arbeitsmaschine.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell