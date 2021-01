Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW überschlägt sich bei Kempfeld.

Kempfeld. (ots)

Glück im Unglück hatte eine 22-Jährige aus dem Kreis Birkenfeld bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, den 14. Januar. Die Fahrzeugführerin befuhr gegen 12.30 Uhr die L178 aus Kempfeld in Richtung Katzenloch. Auf der kurvigen und teilweise noch mit Schneematsch bedeckten Strecke geriet sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und überschlug sich mit ihrem PKW in den Straßengraben. Die 22-Jährige kam mit leichten Blessuren davon und wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht.

