Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl in leerstehendes Einfamilienhaus

Wiltingen (ots)

In der Zeit vom 06.01.2021 zum 13.01.2021 kam es in der Ortslage Wiltingen zu einem Einbruch in ein unbewohntes Einfamilienhaus. Hierbei wurden Elektronikgegenstände im Wert von ca. 700EUR entwendet. Der Gebäudeschaden beläuft sich auf ca. 500EUR. Der Einbruch wurde erst am heutigen Mittwoch, 13.01.2021 bemerkt und durch die Geschädigten angezeigt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581-91550

Burgard, PK





