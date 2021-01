Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Leicht verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Hamm-Rhynern (ots)

Am Montagnachmittag (25. Januar) wurde ein 70-jähriger Radfahrer aus Hamm bei einem Verkehrsunfall auf dem Heideweg leicht verletzt. Er hatte gegen 15 Uhr einen kombinierten Geh- und Radweg von der Dr. Loeb-Caldenhof Straße aus in Richtung stadtauswärts befahren. In Höhe des Einmündungsbereichs zum Heideweg kam es zum Zusammenstoß mit dem Golf eines 79-Jährigen, ebenfalls aus Hamm. Dieser hatte den Heideweg zuvor in Richtung Werler Straße befahren. Der Radler wurde zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.(es)

