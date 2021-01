Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hütte in Brand gesteckt

Hamm-Heessen (ots)

Am Sonntag, 24. Januar, brannte "An der Schlossmühle" eine Hütte eines Fischereivereins. Zwei Unbekannte wurden dabei beobachtet, wie sie die Hütte gegen 20.10 Uhr in Brand setzten. Kurz zuvor war ein dumpfer Knall zu hören.

Die beiden vermeintlichen Brandstifter sind schlank, sprechen deutsch und waren dunkel bekleidet. Sie sind direkt nach der Tat über einen Wirtschaftsweg in Richtung Fährstraße gerannt. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

