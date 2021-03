Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei kontrolliert 120 Fahrzeuge im Landkreis - diverse Verstöße u. a. gegen die Gurtvorschriften

Stade (ots)

Ein Großteil der Bevölkerung nutzt Autos nahezu täglich, sei es auf dem Weg zur Arbeitsstätte, zum Kindergarten oder als Arbeitsmittel. Einen nicht unerheblichen Beitrag zur Verkehrssicherheit leistet hierbei insbesondere die (korrekte) Anwendung von Rückhalte- und Gurtsystemen. Dieser Bereich ist allerdings teilweise als kritisch zu betrachten.

Die Sicherung von Kindern mit Rückhaltesystemen in Fahrzeugen liegt im Durchschnitt bei 99,9%, jedoch ist der Anteil der Verwendung von altersgerechten Rückhaltesystemen geringer. Er beträgt auf Landstraßen 90,3% und innerorts 91,8%. Bei Erwachsenen liegt die Anschnallquote gemäß der letzten repräsentativen Verkehrsbeobachtung der Bundesanstalt für Straßenwesen aus dem Jahr 2019 bei durchschnittlich 99,1%. Im gewerblichen Güter- und Personenverkehr ist die Gurtanlegequote immer noch geringer als im Pkw, sie liegt im Durchschnitt bei 87,8%. Wissenschaftliche Untersuchungen beweisen, dass der Verzicht auf das Anlegen eines Sicherheitsgurts das Risiko bei einem Unfall getötet oder schwer verletzt zu werden, erheblich erhöht.

Im Rahmen eines groß angelegten Kontrolltages mit dem Ziel, die Gurtnutzung zu überprüfen, haben Beamtinnen und Beamte aus den verschiedenen Dienststellen der Polizei im Landkreis Stade am gestrigen Donnerstag insgesamt 120 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Dabei wurde 42 Gurtverstöße, 42 x Nutzung Handy am Steuer, 10 x Verstoß Kindersicherung im Fahrzeug mit passenden Sitzen sowie 5 Verstöße gegen die Hauptuntersuchung festgestellt. Die Betroffenen müssen nun mit einem entsprechenden Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen.

Die Kontrollen der Polizei auf die Einhaltung der Verkehrsvorschriften und die damit verbundene Senkung der Unfallzahlen mit verletzten oder sogar getöteten Verkehrsteilnehmern werden fortgesetzt.

