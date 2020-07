Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Pkw in Stuhr aufgebrochen - Verkehrsunfälle in Diepholz und Twistringen ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Pkw aufgebrochen

Am Dienstagmorgen, zwischen 10:00 und 11:00 Uhr, brachen unbekannte Täter einen im Dinklager Weg in Moordeich abgestellten Pkw VW auf. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurden diverse Werkzeuge entwendet, die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.

Weyhe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag gegen 20:00 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der Polizei eine 27-jährige Weyherin auf, die beim Führen eines Mercedes-Benz ein Mobiltelefon nutzte. Im Zuge der anschließenden Kontrolle auf der Hauptstraße in Leeste stellte sich dann noch heraus, dass sie seit mehreren Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Diepholz - Verkehrsunfall

Am Dienstag gegen 10.00 Uhr übersah ein 69-jähriger Diepholzer beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Hindenburgstraße einen Pkw und kollidierte mit diesem. Die 66-jährige Fahrerin war bereits im Kreisverkehr und konnte nicht mehr ausweichen. Sie wurde leicht verletzt, ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Twistringen - Verkehrsunfall

Eine 82-jährige Pkw-Fahrerin aus Drentwede missachtete am Dienstag gegen 8.25 Uhr in Natenstedt die Vorfahrt eines 58-jährigen Asendorfers, der mit einem LKW die Landesstraße 342 in Richtung Vechta befuhr. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß, bei dem der LKW-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Sachschaden beträgt 12000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell