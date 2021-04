Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze- Diebstahl einer Geldbörse/ Opfer stellt Täter und bekommt Geldbörse zurück

Weeze (ots)

Am Donnerstagabend (22. April 2021) gegen 18.00 Uhr entwendete ein unbekannter Mann die Geldbörse einer 64-jährigen Frau aus Weeze, währenddessen sie den Einkaufwagen zurückbrachte. Die 64-Jährige räumte ihren Einkaufskorb samt Geldbörse in ihren auf dem Cyriakusplatz geparkten PKW und brachte anschließend den Einkaufswagen zurück. In diesem Moment öffnete eine unbekannte männliche Person die Tür ihres Wagens, nahm die Geldbörse an sich und rannte weg. Die 64-Jährige sah den Diebstahl und rannte dem Mann sofort hinterher. Sie konnte den Unbekannten stoppen und dieser gab ihr die Geldbörse zurück. Danach ging der Mann zügig weg. Bei dem Täter soll es sich um eine jüngere, männliche Person handeln, die circa 1,65 m- 1,70m groß ist, schmal gebaut und zur Tatzeit eine dunkelrot glänzende Jacke trug. Weiterhin hatte er einen grünen Stoffbeutel bei sich. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

