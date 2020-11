Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall mit Radfahrer -Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad CannstattStuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Am Freitag (13.11.2020) hat sich an der Kreuzung Haldenstraße / Brückenstraße ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Radfahrers ereignet. Der Fahrradfahrer fuhr gegen 11.00 Uhr bei Rotlicht mit seinem weißen Herrenrad in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit einem grauen BMW X1 eines 45-jährigen Fahrers. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. Der Fahrradfahrer hatte sich nach eigenen Angaben nicht verletzt, wollte keine polizeiliche Unfallaufnahme und setzte nach der Angabe seiner Personalien die Fahrt fort. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Telefonnummer +4971189903600 in Verbindung zu setzen.

