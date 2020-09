Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person ( Motorradfahrer) (kal)

Einbeck (ots)

Am Samstag, den 12.09.2020, 14:48 Uhr, kommt es in Dassel im Einmündungsbereich Gradanger / Neue Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden übersieht beim Linksabbiegen in die Neue Straße die von rechts kommende, vorfahrtberechtigte, 62-jährige Pkw Fahrerin aus einem Dasseler Ortsteil. Beim Zusammenstoß kommt der Motorradfahrer zu Fall und verletzt sich schwer an der Schulter. Insgesamt entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

