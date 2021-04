Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Brand mit Todesfolge

Kleve (ots)

Zu einem tragischen Unglück kam es am Freitag, 23.04.2021 gegen 23:00 Uhr auf der Richard-van-de-Loo-Straße in Kleve. In einem leerstehenden Gebäude, welches von Obdachlosen als Schlafstätte genutzt wird, kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand. In einem der Räume fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Leichnam eines bisher nicht identifizierten Mannes. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Identität des Verstorbenen dauern derzeit an.

