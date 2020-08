Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Graffiti auf Auto

Recklinghausen (ots)

Eine Zeugin meldete am Mittwochabend ggen 22.10 h, dass ein Auto an der Liebigstraße mit Sprühfarbe beschädigt worden war. An dem Auto stand ein Verdächtiger. Die Zeugin rief die Polizei und beschrieb den Verdächtigen. Etwa eine Stunde später trafen die Beamten in der Nähe auf einen 13-Jährigen, auf den die Beschreibung zutraf. Bei seiner Kontrollen fanden die Beamten in seinem Rucksack mehrere Farbdosen. Der Junge musste mit zur Wache und wurde von der Erziehungsberechtigten abgeholt.

