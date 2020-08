Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Herner Straße ist am Mittwoch, gegen 15:45 Uhr, ein 46-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 46-Jährige gerade an einer Ampel los, als ein 19-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen von hinten auffuhr. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der 46-jährige Autofahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Herner Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Bei dem Unfall enstand rund 6.000 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell