Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raub an der Pauluskirche - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Am Sonntag, 05. Januar gegen 13.40 Uhr, wurde einem 25-Jährigen fünf Euro geraubt. Der Mann war zu Fuß auf dem Marktplatz in Richtung Südstraße unterwegs, als er in Höhe der Weststraße von einem Mann auf Geld angesprochen wurde. Nachdem er kein Geld herausgab, schlug der Räuber auf sein Opfer ein, stieß es zu Boden und nahm fünf Euro an sich. Danach flüchtete er zu Fuß in Richtung des Nordrings. Der Täter hört auf den Namen Markus und ist ca. 190 cm groß und sehr schlank. Er hat blonde Haare und trug bei der Tat eine schwarze Kapuzenjacke und eine dunkle Jeanshose. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (be)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell