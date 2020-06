Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Arbeiter bei Unfall auf einer Baustelle verletzt - Feuerwehr rettet Verletzten über die Drehleiter

Düsseldorf (ots)

Freitag, 12. Juni 2020, 13:16 Uhr, Witzelstraße, Bilk

Auf einer Baustelle an der Witzelstraße ist ein Bauarbeiter aus bislang ungeklärter Ursache ca. 4 Meter in die Tiefe gestürzt. Aufgrund seiner Verletzungen musste der Verletzte mittels einer Drehleiter gerettet und im Anschluss daran zur weiterführenden Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Gegen 13:16 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf ein Notruf, dass auf einer Baustelle ein Bauarbeiter aus unbekannter Höhe abgestürzt war. Aufgrund der Meldung entsendete der Leitstellendisponent die Einsatzkräfte der Feuerwache Hüttenstraße und den städtischen Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Bereits nach zwei Minuten trafen die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle an. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden von anderen Bauarbeitern vorbildlich eingewiesen, sodass eine schnelle Rettungsdienstversorgung des Verunfallten erfolgen konnte. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte kümmerte sich ein weiterer Arbeiter um den Verletzten und führte Erste-Hilfe-Maßnahmen durch. Um den Patienten schonend aus dem vierten Obergeschoss des Rohbaus zu retten, wurde er nach der rettungsdienstlichen Versorgung, mittels Drehleiter zu Boden gelassen. Der Rettungsdienst übernahm den Patienten und transportierte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach rund fünfzig Minuten war der Einsatz für die 14 Einsatzkräfte beendet.

