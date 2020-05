Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuerwehr dichtet Bahnkesselwagen in Düsseldorf Reisholz ab

Düsseldorf (ots)

Samstag, 16.05.2020, 13.50 Uhr, Oerschbachstraße, Reisholz

Weitere Presseinformation zur Vorinformation von 16 Uhr:

Im weiteren Verlauf des Einsatzes auf dem Bahngelände in Düsseldorf Reisholz ist es der Feuerwehr gelungen, auch den zweiten Kesselwagen abzudichten. Dazu mussten Teile der Isolierung des Kesselwagens entfernt werden, um besser an den undichten Flansch zu kommen. Dieser konnte schließlich durch Anziehen von Schrauben wieder dicht gesetzt werden. Zeitgleich wurden etwa 75 Liter des auslaufenden Produktes aufgefangen und in einen gesonderten Behälter umgepumpt. Für sechs Einsatztrupps unter Schutzanzügen und den vorgeschrieben Atemschutzmaßnahmen eine kraftzehrende und zeitintensive Aufgabe. Die Einsatztrupps wurden später auf einem Dekontaminationsplatz wieder gereinigt, der durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Umweltschutz betrieben wurde. Die Kesselwagen konnten so transportfähig gemacht werden, dass vom verantwortlichen Konzern der betroffene Zugverband in sein Stammwerk nach Köln Wesseling gezogen werden kann. Dort soll die fachgerechte Entleerung stattfinden. Etwa 10 Quadretmeter des kontaminierten Schotterbetts werden durch die DB-AG abgetragen. Der laufende Bahnverkehr war nicht betroffen.

Für die 72 Feuerwehrkräfte von Berufs- und freiwilliger Feuerwehr war der Einsatz nach viereinhalb Stunden beendet. Ein Mitarbeiter des Umweltamtes unterstützte die Maßnahmen der Feuerwehr. Der Schaden kann durch die Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Einsatzstelle wurde an den Betreiber der Kesselwagen übergeben.

