POL-HM: Gesuchte Jugendliche wohlbehalten aufgefunden - Polizeihubschrauber sucht aus der Luft

In den frühen Morgenstunden des 31.03.2020 erreichte das Polizeikommissariat Bad Münder der Anruf von besorgten Eltern. Die 17-jährige Tochter habe im Laufe der Nacht unbemerkt das Haus verlassen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, so die Eltern.

Streifenwagenbesatzungen aus Bad Münder und Hameln suchten daher in den heutigen Morgenstunden Bereiche südlich von Bad Münder ab und schauten an möglichen Kontaktadressen nach. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Suchkräfte am Boden durch eine Absuche aus der Luft und flog insbesondere im Dreieck Bad Münder-Hachmühlen-Altenhagen I schlecht einsehbare Stellen ab. Vorsichtshalber musste während der Absuche der Bahnverkehr auf der Strecke Hameln - Springe kurzfristig eingestellt werden. Später fuhren die Züge langsam auf Sicht.

Weitere Unterstützung erhielt die Polizei Bad Münder durch das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen. Das Team zur Ortung von Mobilfunkgeräten aus Hannover war erfolgreich. Die Jugendliche konnte in den Vormittagsstunden in einem Haus im Bereich Bahnhofstraße / Angerstraße in der Wohnung eines 20-jährigen Mannes ausfindig gemacht und wohlbehalten aufgegriffen werden. Während die Jugendliche in Obhut genommen wurde, entdeckten die Beamten in der Wohnung ein verbotenes Messer und geringe Mengen Drogen, so dass gegen den jungen Mann Strafverfahren wegen Verstöße gegen das Waffengesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet wurden.

Da für die 17-Jährige bereits ein Unterbringungsbeschluss vorlag, wurde sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an eine psychiatrische Einrichtung übergeben.

