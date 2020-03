Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Diebesgut: Toilettenpapier

Hameln (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag (27.03.2020; 16.00 Uhr) bis Samstag (28.03.2020; 09.20) Toilettenpapier und Papierhandtücher aus einer Toilette der Tiefgarage "Am Stockhof" in Hameln.

Entwendet wurde sowohl das für Toilettenbesucher bereitgestellte Papier, als auch die Vorräte aus einem angrenzenden Lagerraum.

Betreiber der Tiefgarage und somit Geschädigte, sind die Stadtwerke Hameln.

Die Polizei Hameln (Tel.: 05151/933-222) sucht Zeugen zu dem nicht ganz alltäglichen Vorfall.

