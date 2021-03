Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: E-Bike gestohlen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitagnachmittag, 26.02.21, zwischen 14.30 und 18.30 Uhr, wurde in der Schutzackerstraße ein verschlossenes E-Bike, Marke Cube, Typ Cross Hybrid Pro Allroad, Farbe Schwarz und Blau, gestohlen. Das E-Bike war vor einem Wohnhaus abgestellt. Der Diebstahlsschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen.

