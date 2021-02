Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Samstag, 30. Januar 2021, zwischen 12.00 Uhr und 21.00 Uhr, in der Wilhelm-Bunsen-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten schwarzen VW Passat, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Der PKW war einem auf Parkplatz eines dortigen Schlachthofes abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Emstek- Geschwindigkeitskontrollen

Am Dienstag, 02. Februar 2021, führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta im Bereich der Bundesstraße 72 in Fahrtrichtung Löningen Geschwindigkeitsüberwachungen durch. Im Kontrollbereich gilt für PKW eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und für LKW über 7,5 Tonnen eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Trotz niedriger Außentemperaturen und nass/feuchter Fahrbahn registrierten die Beamten zwischen 10.40 Uhr und 12.40 Uhr insgesamt 11 Geschwindigkeitsüberschreitungen, die alle ein Bußgeldverfahren nach sich ziehen werden. Zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr registrierten die Beamten sechs Geschwindigkeitsverstöße im Bußgeldbereich. Die höchste Überschreitung wurde bei einem 21-jährigen Fahrer aus Haselünne, der sich noch in der Probezeit befand, festgestellt. Dieser wurde mit einer überhöhten Geschwindigkeit von 160 km/h gemessen. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wird auch in Zukunft gleichgelagerte Verkehrsüberwachungsaktionen durchführen.

