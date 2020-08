Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handfester Streit auf Schulhof

Kaiserslautern (ots)

Gleich am zweiten Schultag sind sich zwei 14-jährige Jungen auf dem Schulhof ihrer Schule in Kaiserslautern in die Haare geraten. Der Streit eskalierte - einer nahm den anderen in den "Schwitzkasten" und schlug ihm mit der Faust auf die Wange. Anschließend schubste er ihn weg und boxte ihm nochmal in die Magengegend.

Der Jugendliche klagte anschließend über Übelkeit und Bauchschmerzen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell