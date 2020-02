Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuerlöscher zweckentfremdet

Iserlohn (ots)

Sonntag, gegen 19.30 Uhr, konnte ein Zeuge zwei Jugendliche dabei beobachten, wie diese an der Baarstraße auf einem dortigen Spielplatz mit einem Feuerlöscher "rumsprühten". Am gestrigen Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, konnte der Zeuge sehen, wie die beiden Jungen einen Feuerlöscher aus einem dortigen Mehrfamilienhaus mitnahmen. Er sprach sie an und die Polizei konnte die Personalien der beiden 12 und 13 jährigen Jungen feststellen. Es wurde eine Anzeige wegen des Diebstahls von Feuerlöschern aufgenommen.

Am letzten Wochenende wurden in der Kleingartenanlage am Danzweg mehrere Gartenhütten aufgebrochen. Die Täter durchsuchten die Hütten und nahmen diverse persönliche Gegenstände mit. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Wache Iserlohn entgegen.

