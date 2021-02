Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 01. Februar 2021, 00.00 Uhr, und Dienstag, 02. Februar 2021, 01.59 Uhr, kam es in der Friesoyther Straße (B72) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Friesoyther Straße aus Varrelbusch kommend in Richtung Cloppenburg. Beim Abbiegevorgang nach rechts auf die Umgehungsstraße überfuhr der Verkehrsteilnehmer ein Straßenschild, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Lastrup- Verkehrsunfall

Am Dienstag, 02. Februar 2021, gegen 05.00 Uhr, kam es in der Straße Langehöpen zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Fahrerin aus Ermke rutschte mit ihrem PKW auf winterglatter Fahrbahn in einem Graben. Die 56-Jährige blieb unverletzt. Der PKW wurde durch Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Lastrup aus dem Graben geborgen. Am PKW entstand nur geringer Sachschaden. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 200 Euro geschätzt.

Garrel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 02. Februar 2021, gegen 06.30 Uhr, kam es in der Glaßdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Bösel befuhr die Glaßdorfer Straße in Richtung Garrel. Vermutlich aufgrund von Glatteis und nicht angepasster Geschwindigkeit kam der 20-Jährige nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 3500 Euro geschätzt.

