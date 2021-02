Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Einbruch in Getränkemarkt

Am Dienstag, 2. Februar 2021, kam es gegen 02.50 Uhr in der Straße Im Hofe zu einem Einbruchdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter drang über eine Tür in den Markt ein. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangte er kein Diebesgut. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 01. Februar 2021, wurde um 13.45 Uhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Steinfeld auf der Dinklager Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass die Frau unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Visbek - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 01. Februar 2021, wurde um 18.30 Uhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer, der in Großenkneten wohnt, auf der Goldenstedter Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 01. Februar 2021, wurde um 23.34 Uhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Visbek auf der Falkenrotter Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 01. Februar 2021, kam es zwischen 13.00 und 14.40 Uhr auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen Chevrolet Nubira. Anschließend entfernte der Verursacher sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 01. Februar 2021, kam es gegen 16.15 Uhr an der Kreuzung der Lohner Straße zum Vosskamp zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne fuhr mit seinem Pkw, Ford Fiesta, auf dem Vosskamp und bog in die Lohner Straße ab. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden schwarzen Mercedes. Der unbekannte Beteiligte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des 300 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Goldenstedt - Schwerer Raub auf Kiosk/räuberische Erpressung +++ Zeugenaufruf

Am Samstag, 30. Januar 2021, gegen 19.40 Uhr, kam es in einem Kiosk in der Hauptstraße zu einer Raubstraftat. Zwei bisher unbekannte Täter betraten den Kiosk. Während ein Täter im Eingangsbereich stehen blieb, begab sich der andere Täter zur Kasse, an der sich eine 27-jährige Mitarbeiterin befand. Unter dem Vorhalt einer mutmaßlichen Schusswaffe forderte der Täter die Herausgabe des Bargeldes. Nachdem der Täter das Bargeld erhalten hatte und selbst Zigarettenschachteln aus einer Auslage entnahm, flüchtete er mit dem zweiten Täter zu Fuß in Richtung Kirchstraße. Im Rahmen der sofort eingeleiteten und umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht angetroffen werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder zu verdächtigen Personen geben können. Die Täter wurden als männlich und dunkel gekleidet beschrieben. Beide Täter sollen ca. 170 bis 175 cm groß und von schlanker Statur gewesen sein. Ob es sich bei der mitgeführten Schusswaffe um eine scharfe Schusswaffe gehandelt hat, ist bislang unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) und in Goldenstedt (Tel. 04444-967220) entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell