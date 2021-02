Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Montag, 01. Februar 2021, kam es gegen 18.40 Uhr auf der Overlaher Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Friesoythe kam aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr Bösel befreite den Mann aus dem Fahrzeug. Er wurde anschließend durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Ein Team der Psychosozialen Notfallversorgung betreute Angehörige an der Unfallstelle.

Bösel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 01.Februar 2021, gegen 11.12 Uhr befuhr ein 32-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Glaßdorfer Straße in Richtung Garrel. In einer dortigen Linkskurve kam er auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und beschädigte ein dortiges Andreaskreuz sowie Bahnschienen. Der Friesoyther wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro.

