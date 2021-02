Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Landkreise Cloppenburg und Vechta- Kontrollen der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 1. Februar/ 02. Februar 2021

Die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung führten von Montag, 1. Februar 2021, 04.30 Uhr, bis Dienstag, 02. Februar 2021, 04.30 Uhr, in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zu 14 Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Verstöße zum größten Teil Zuwiderhandlungen gegen die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und privaten Raum dar. Außerdem verstießen vier Personen in Friesoythe an einer Bushaltestelle gegen die Pflicht zum Tragen einer MNB.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell